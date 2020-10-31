İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtara çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Bir güzel haber de Bayraklı ilçesindeki Doğanbey apartmanından geldi. Sabah saat 07.00 sularında evlerinin salon bölümünde enkaz altında olduğu belirlenen 38 yaşındaki anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Güzel haber A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.

ANNE VE 4 ÇOCUĞUNA ULAŞILDI

Muhabirlerin bölgede canlı yayın yaptığı anlarda ulaşılan anne ve 4 çocuğu haberi büyük heyecan yarattı. 38 yaşındaki Seher Perinçek ve 4 çocuğuna ulaşıldığı bilgisi veren A Haber muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. İşte Doğanbey apartmanından çıkan mucize haberi ve muhabirin sevinç gözyaşları.

