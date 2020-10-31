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    • 31.10.2020 14:54
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    'de sonrası güzel haber canlı yayında geldi: A Haber sunucusu gözyaşlarını tutamadı

     in ardından tam 21 saat sonra bir güzel haber daha geldi. Sabah saat 07.00 sularında enkaz altında olduğu belirlenen 38 yaşında anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Güzel haber tam da A Haber canlı yayınında geldi. O an bölgeden yayın yapan A Haber muhabiri güzel haberi verirken gözyaşlarını tutamadı. İşte İzmir depreminin ardından bir mucize haberi daha ve A Haber muhabirinin sevinç gözyaşları…

    'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki in ardından bölgede arama kurtara çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Bir güzel haber de Bayraklı ilçesindeki Doğanbey apartmanından geldi. Sabah saat 07.00 sularında evlerinin salon bölümünde enkaz altında olduğu belirlenen 38 yaşındaki anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Güzel haber A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.

    ANNE VE 4 ÇOCUĞUNA ULAŞILDI
    Muhabirlerin bölgede canlı yayın yaptığı anlarda ulaşılan anne ve 4 çocuğu haberi büyük heyecan yarattı. 38 yaşındaki Seher Perinçek ve 4 çocuğuna ulaşıldığı bilgisi veren A Haber muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. İşte Doğanbey apartmanından çıkan mucize haberi ve muhabirin sevinç gözyaşları.

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    Haberler Güncel İzmir'de deprem sonrası güzel haber canlı yayında geldi: A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı