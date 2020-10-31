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    • 31.10.2020 10:42
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    SON DAKİKA: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Başkan Erdoğan'a başsağlığı mesajı

    Son dakika haberine göre, , 'de meydana gelen de can kayıpları nedeniyle Başkan 'a başsağlığı mesajı gönderdi.

    Başkan Erdoğan'a başsağlığı mesajı

    , 'de meydana gelen de can kayıpları nedeniyle Başkan 'a başsağlığı mesajı gönderdi.

    Tokayev, mesajında, depremde insanların hayatını kaybettiği ve yaralandığıyla ilgili haberleri derin üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Kazakistan halkı ve şahsım adına bu felakette yakınlarını kaybedenlere ve size başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıların bir an önce yakınlarına kavuşmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

    Başkan Tokayev, Kazakistan hükümeti ve halkının kardeş Türk halkına yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Başkan Erdoğan'a başsağlığı mesajı