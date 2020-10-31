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    • 31.10.2020 17:26
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'e hareket etti

    Son dakika haberine göre, öğle saatlerinde partisinin İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere uçakla kente gelen Başkan , Van’daki ziyaretinin ardından deprem bölgesi ’e hareket etti.

    İHA
    Başkan Erdoğan İzmir'e hareket etti
    Başkan , 'daki ziyaretinin ardından 'e hareket etti.

    Öğle saatlerinde partisinin Van İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere uçakla kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Atatürk Stadı'nda yapılan kongrenin ardından Van Valiliğine geçti.





    VAN'DAN AYRILDI
    Burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüşen Erdoğan, daha sonra Van Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret etti. Binanın bahçesinde fidan dikimi de yapan Erdoğan, 6.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'e gitmek üzere Van'dan ayrıldı.

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