POMEM başvuru dönemi için yeni gelişme! 27. dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?

POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? 27. dönem POMEM başvurularının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler POMEM polis alımına çevrilmişti. POMEM'den polis alımına ilişkin yeni bir duyuru geldi. Yapılan duyuruda POMEM polis alımı ne zaman yapılacak sorusuna dair önemli bir ipucu da verildi.
27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
POMEM polis alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. Ancak geçirilecek süre düşünüldüğünde alımların 2021'de başlaması bekleniyor. Ön lisans mezunları için KPSS puan şartı 65 olacak. Lisans mezunlarının ise 60 puan alması yeterli olacak.
26. DÖNEM İÇİN DUYURU YAYIMLANDI
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
26. Dönem POMEM 2. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adayların yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.