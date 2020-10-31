İzmir okullar tatil mi? MEB son dakika İzmir ilkokul, ortaokul, lise tatil mi edildi?

İzmir okullar tatil mi? MEB son dakika İzmir okullar tatil mi edildi? İlkokul ortaokul lise okullar tatil mi sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamayla okullardaki durumla ilgili bilgi verdi. İşte, İzmir okullar tatil mi sorusunun yanıtı!
İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verildiğini açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." dedi.
SON BİLGİLER AÇIKLANDI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre; İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 831'e yükseldi.
Deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.