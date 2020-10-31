İzmir okullar tatil mi? MEB son dakika İzmir ilkokul, ortaokul, lise tatil mi edildi?

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verildiğini açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." dedi.