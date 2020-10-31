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    • 31.10.2020 12:22
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    SON DAKİKA: Bakan Ziya Selçuk açıkladı: 'de eğitime bir hafta ara verildi

    Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genelinde eğitime bir hafta ara verildiğini açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık." dedi.

    AA
    İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:


    "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. "


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakan Ziya Selçuk açıkladı: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi