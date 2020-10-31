"ARALIKSIZ 14 SEFER"

Milli Savunma Bakanlığı, depremin olduğu ilk andan itibaren yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiyi verdi "Bölgeyle kurulan irtibat sonrasında, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ve 138 personel arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçak; sabaha kadar aralıksız Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'dan 14 uçuş yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini, teçhizatlarını ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaşttı.

"240 ÇADIR"

Bir adet İHA da hasar tespiti ve gecenin karanlığında süren arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için görevlendirildi. Ayrıca, Mehmetçik tarafından depremde evleri hasar gören vatandaşlarımız için bölgeye sevk edilen 240 çadırın kurulumu devam etmektedir.