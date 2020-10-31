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    • 31.10.2020 21:31
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    Hangisinin mucidi icat ettiği şey için 2014'te tüm dünyadan özür dilemiştir?

    Hangisinin mucidi icat ettiği şey için 2014'te tüm dünyadan özür dilemiştir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorular arasındaki yerini aldı. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Hangisinin mucidi icat ettiği şey için 2014'te tüm dünyadan özür dilemiştir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışmada, yarışmaya sorulan sorular bilindiği üzere çok araştırılıyor ve cevabı merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGASINI VURAN SORU

    Soru: Hangisinin mucidi icat ettiği şey için 2014'te tüm dünyadan özür dilemiştir?

    A: Pop-up reklam

    B: Tetris oyunu

    C: Instagram uygulaması

    D: Candy Crush oyunu

    Doğru Cevap: A: Pop-up reklam

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    Haberler Güncel Hangisinin mucidi icat ettiği şey için 2014'te tüm dünyadan özür dilemiştir?