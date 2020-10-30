SON DAKİKA: Okullar açık kalacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama





"TEMENNİMİZ ELBETTE OKULU AÇIK TUTMAK"

Temennilerinin tüm sınıfları tüm düzeyde açık tutmak olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Okullar konusu, birlikte istişare edilerek, değerlendirmeler yapılarak aldığımız bir karar. Önümüzdeki süreçte gidişatın nasıl oluşacağı tamamen verilere bağlı olarak değerlendirilecek. Bundan dolayı da bizim şimdiden, çok önceden şu ay şu olacak, bu ay bu olacak deme imkanımız yok. Bugünlerde tekrar yeni değerlendirmelerin içindeyiz, bu değerlendirmelere bağlı olarak hangi sınıflar ne şekilde açılacak bizim temennimiz elbette okulu açık tutmak ve eğitimle alakalı bir kurum olarak elbette çocuklarımızın sınıfta olmasını istiyoruz. Temennimiz tüm sınıfları, tüm düzeyde açmak. Bu kararı verirken verilere bakmak zorundayız. Biz bilim insanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu verileri dikkate alarak yeni kararlarla da ilgili istişareleri elbette yapacağız."











"ÇOCUKLARIMIZIN HATIRI İÇİN DAHA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Habersiz olarak okulları gezdiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Aylardır okulları geziyorum, habersiz olarak sınıfları ziyaret ediyorum o kadar memnumun ki çocuklarımızın davranışlarından ve ortaya koydukları çabadan. Biz çok çok az uyarılarla, çok az dikkat çekmelerle süreci rahatlıkla yönetebiliyoruz. O yüzden de çocuklara yönelik olarak lütfen maske, mesafe, temizlik koşullarına uyalım uyarısını elbette eğitimsel bir yolla uyum temelli olarak gösteriyoruz. Yaptığımız uyum çalışmalarında da bunu tekrar tekrar ortaya koyduk. Ama benim asıl değerlendirmem yetişkinlere ilişkin. Biz yetişkinlerin çok daha dikkatli olması ve böyle hassas bir konuda çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bir konuda dikkatli olmalı, maske mesafe ce temizlik konusunda daha hassas olmaları okulların açık tutulması ve çocuklarımızın öğrenme kaybı yaşamaması için, bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın hatırı için daha dikkatli olmak zorundayız."











Kocaeli Bilim Merkezi'nde yapılan robotik kodlama atölyesi açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı. Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi'nin (KODELİ) çıkış noktası Cumhuriyetin 97. yıl kutlamaları ile özdeşleştirildi. 10 milyon liraya mal olan atölyelerde öğrenciler proje bazlı, uygulama ağırlıklı eğitimler alacaklar. Öğrencilerin güncel teknolojiler ve materyaller kullanarak uygulama yapmaları, projelerini geliştirmeleri sağlanacak.



'MİLLİ EĞİTİM MESELESİ MİLLET ÖDEVİDİR, ÜLKE ÖDEVİDİR'

Milli Eğitim meselesinin millet ödevi olduğunu söyleyen Bakan Ziya Selçuk, "Milli Eğitim meselesi aslında bir millet ödevidir, bir ülke ödevidir. Sadece bürokrasinin kendi başına halledeceği ya da bazı kurumların günlük görevleri olarak ifa edeceği bir mesele değildir. Bundan dolayı da Büyükşehir Belediyemizin bu meseleye sahip çıkması çocuklarımızın, ülkemizin geleceği ile ilgili böyle yüksek seviyeli projeyi hayata geçirmek için adım atması gerçekten takdire değer. Bu vazifeyi yaparken birlikte bir eğitim ve gelecek ruhuyla hareket ediyoruz. Büyük bir kırılma geliyor. 4. büyük kırılma denecek bir kırılma geliyor. Bu kırılma bir medeniyet kırılması anlamına da geliyor. Sadece teknolojideki dönüşümden bahsetmiyoruz. Bir medeniyet, bir uygarlık kırılmasından da bahsediyoruz. Buna hazır olmak, gereken koşulları hazırlamak bizim gelecek nesillere borcumuz. Bu borcumuzu hayata geçirebilirsek o kadar vicdani olarak müsterih olabiliriz. Bağlı bulunduğu değişkenlerin eş güdümlü değiştirilmesi gerekiyor. Hayat sahnesinin her boyutunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

