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    • 30.10.2020 13:25
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    : 'ndan için mesajı

    haberine göre , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan (73) için mesajı yayımladı.

    Dışişleri'nden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "1987-1990 döneminde da yapan eski Başbakanlarımızdan Sayın 'ın bugün vefat ettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

    Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile yakınlarına, sevenlerine ve Dışişleri Bakanlığı'mız camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz"     ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı