Okul sınavları yüz yüze yapılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise MEB okul sınavları nasıl yapılacak?

Okul sınavları nasıl yapılacak? MEB ilkokul ortaokul lise okul sınavları yüz yüze mi yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı sınavların nasıl olacağına ilişkin yönergeleri yolladı. Yüz yüze eğitim faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte ölçme ve değerlendirme sınavlarının nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, okul sınavları nasıl yapılacak? Okul sınavları yüz yüze mi yapılacak?

OKUL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetlerinde ölçme ve değerlendirme yani sınav kapsamına alınacak. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim alan köy okullarında salgın öncesinde olduğu gibi yürütülecek. Haftada 2 gün yüz yüze eğitime devam eden okullarda ise sınav tarihlerine okullardaki zümre başkanları karar verecek. Sınav tarihleri e-Okul üzerinden en az 1 hafta önce öğrencilere duyurulacak. İşte MEB tarafından gönderilen yazıdan öne çıkan satır başları;