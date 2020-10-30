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Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz hakkında kahreden detay! İntihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın acısıyla yıkılmıştı...

Bir süredir tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz vefat etti. 72 yaşındaki Yılmaz kanser tedavisi görüyordu. Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.



Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, 2017 yılında Beykoz Konakları'ndaki evinde sabah saatlerinde hayatına son vermişti.



Yavuz Yılmaz'ın İcra Kurulu üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi, Mesut Yılmaz'ı yıkan acı haberin ardından yazılı bir açıklama yaparak, Yılmaz'ın 'Temporal Lob Epilepsi' tedavisi gördüğü ve ağırlaşan komplikasyonlar nedeniyle ağır stres altında olduğunu açıklamıştı.

30.10.2020 10:38 - Son Güncelleme: 30.10.2020 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





