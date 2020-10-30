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Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz hakkında kahreden detay! İntihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın acısıyla yıkılmıştı...

Bir süredir tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz vefat etti. 72 yaşındaki Yılmaz kanser tedavisi görüyordu. Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, 2017 yılında Beykoz Konakları'ndaki evinde sabah saatlerinde hayatına son vermişti.

Yavuz Yılmaz'ın İcra Kurulu üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi, Mesut Yılmaz'ı yıkan acı haberin ardından yazılı bir açıklama yaparak, Yılmaz'ın 'Temporal Lob Epilepsi' tedavisi gördüğü ve ağırlaşan komplikasyonlar nedeniyle ağır stres altında olduğunu açıklamıştı.

30.10.2020 10:38 - Son Güncelleme: 30.10.2020 10:45
Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz hakkında kahreden detay! İntihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın acısıyla yıkılmıştı...

Bir süredir tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Yılmaz kanser tedavisi görüyordu.

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Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz hakkında kahreden detay! İntihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın acısıyla yıkılmıştı...

Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz hakkında kahreden detay! İntihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın acısıyla yıkılmıştı...

Mayıs 2020'de bu defa beyin sapında tümör saptanan 72 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz hakkında kahreden detay! İntihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın acısıyla yıkılmıştı...

Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık iki yıl boyunca üç kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştı.

Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz hakkında kahreden detay! İntihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın acısıyla yıkılmıştı...

OĞLUNUN ÖLÜMÜYLE YIKILMIŞTI
Mesut Yılmaz'ın işadamı oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, 2017 yılında Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü olarak bulunmuştu.

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