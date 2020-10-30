SON DAKİKA: Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti: İşte hiç görmediğiniz fotoğrafları

4 Haziran 1989'da Dışişleri Bakanı Yılmaz, Bulgaristan'ın zorla sınırdışı ettiği soydaşlarımız için Edirne'de kurulan çadırkenti ziyaret etti. Ziyarette Anap Milletvekili Mustafa Tasar (sağda) da yer aldı.