SON DAKİKA: Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti: İşte hiç görmediğiniz fotoğrafları
Son dakika haberine göre eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz vefat etti. Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu. 24 Kasım 1983'de TBMM 17. Dönem Anap Rize Milletvekili olarak yemin eden Yılmaz, 90'lı yılların Türk siyasi tarihinde sıkça adından söz ettirdi. İşte Mesut Yılmaz daha önce görmediğiniz fotoğrafları ve hikayeleri...
30.10.2020 11:41
- Son Güncelleme: 30.10.2020 11:41
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