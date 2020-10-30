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SON DAKİKA: Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti: İşte hiç görmediğiniz fotoğrafları

Son dakika haberine göre eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz vefat etti. Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu. 24 Kasım 1983'de TBMM 17. Dönem Anap Rize Milletvekili olarak yemin eden Yılmaz, 90'lı yılların Türk siyasi tarihinde sıkça adından söz ettirdi. İşte Mesut Yılmaz daha önce görmediğiniz fotoğrafları ve hikayeleri...

30.10.2020 11:41 - Son Güncelleme: 30.10.2020 11:41
SON DAKİKA: Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti: İşte hiç görmediğiniz fotoğrafları

Mesut Yılmaz, Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede bugün hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu. İşte Mesut Yılmaz daha önce görmediğiniz fotoğrafları ve hikayeleri...

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SON DAKİKA: Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti: İşte hiç görmediğiniz fotoğrafları

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. 24 Kasım 1983'de TBMM 17. Dönem Anap Rize Milletvekili Yılmaz yemin etti.

SON DAKİKA: Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti: İşte hiç görmediğiniz fotoğrafları

4 Haziran 1989'da Dışişleri Bakanı Yılmaz, Bulgaristan'ın zorla sınırdışı ettiği soydaşlarımız için Edirne'de kurulan çadırkenti ziyaret etti. Ziyarette Anap Milletvekili Mustafa Tasar (sağda) da yer aldı.

SON DAKİKA: Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti: İşte hiç görmediğiniz fotoğrafları

10 Nisan 1984'de Başbakan Turgut Özal (ortada), Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Merkezini ziyaretinde Genel Başkan Oktay Kurtböke (sağda) ile görüştü. Başbakan Özal'a Devlet Bakanı Yılmaz (solda) eşlik etti.

SON DAKİKA: Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti: İşte hiç görmediğiniz fotoğrafları

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. 3 Haziran 1991'de Anap Genel Başkan adayı Yılmaz, İzmir İl Başkanlığında bir konuşma yaptı.

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