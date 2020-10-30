Kariye Cami nerede, nasıl gidilir? Kariye Cami ibadete açıldı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kariye Cami ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bugün ibadete açılması beklenen Kariye Cami'de artık ibadetler gerçekleştirilebiliyor mu? Kariye Cami ibadete açıldı mı? Binlerce vatandaş arama motorları üzerinden Kariye Cami nerede, nasıl gidilir? Sorularına yanıt arıyor. İşte caminin tarihine dair bilgiler, hangi konumda olduğu ve nasıl gidildiği…
KARİYE CAMİ İBADETE AÇILDI MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salı günü yaptığı açıklama ile Kariye Camisi'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacağını duyurmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi'nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
KARİYE CAMİ NEREDE?
Türk tarihinin en önemli yapılarından birisi olan Kariye Camii, aynı zamanda en eski şehir simgelerinden bir tanesidir. Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer alıyor.
KARİYE CAMİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer almaktadır.
İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.
6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.
Anadolu yakasından gelenler için:
Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden birine binerek Edirnekapı durağında indiğinizde Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.
Avrupa yakasından gelenler için:
Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs istasyonundan metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek üst geçitten sağ taraftan çıkarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.
Öte yandan bu bölgeden birçok farklı minibüs ve otobüs seferleri de bulunmaktadır.