Kariye Cami nerede, nasıl gidilir? Kariye Cami ibadete açıldı mı?

KARİYE CAMİ İBADETE AÇILDI MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salı günü yaptığı açıklama ile Kariye Camisi'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacağını duyurmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi'nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

KARİYE CAMİ NEREDE?



Türk tarihinin en önemli yapılarından birisi olan Kariye Camii, aynı zamanda en eski şehir simgelerinden bir tanesidir. Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer alıyor.

KARİYE CAMİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?



Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer almaktadır.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.