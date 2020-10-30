İzmir'deki şiddetli depremin ardından bazı binalar yıkıldı, büyük panik yaşandı.

Bayraklı ilçesi, 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.





Yaralı bir kadın enkazdan alkışlarla çıkarıldı.

İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu bildirilirken AFAD bölgeye yönlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.