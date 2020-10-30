Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2020 16:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2020 16:49
    ABONE OL

    : inde enkazdan bir kadının yaralı çıkarılma anları kamerada

    haberine göre 6.6 büyüklüğünde le sarsıldı. Yıkılan binalardan birinin enkazından bir kadın yaralı çıkarıldı. Yaralı kadının enkazdan çıkarılma görüntüleri kameralarca saniye saniye kaydedildi.

    'deki şiddetli in ardından bazı binalar yıkıldı, büyük panik yaşandı.

    Bayraklı ilçesi, 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.

    Yaralı bir kadın enkazdan alkışlarla çıkarıldı.

    İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu bildirilirken bölgeye yönlendirildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de 'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

    Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

    Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İzmir depreminde enkazdan bir kadının yaralı çıkarılma anları kamerada