İzmir artçı depremler listesi! Artçı deprem ne demek? İzmir'de kaç artçı deprem oldu sorusuna yanıt aranıyor. İzmir'de Seferihisar açıklarında bugün meydana gelen deprem Marmara ve Ege bölgelerinde hissedildi. 6.6 şiddetindeki deprem İzmir'de birçok binaya hasar verdi. Arama kurtarma çalışmaları başlatılırken İzmir artçı depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından araştırılıyor. Peki, artçı deprem ne demek? Güncel İzmir artçı depremler listesi!
İZMİR ARTÇI DEPREMLER LİSTESİ!
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Ege Denizi'nde saat 14.51'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından, Kuşadası Körfezi ve Yunanistan'ın Sisam Adası arasındaki bölgede 3.8 ile 4.5 arasında 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.10.30 16:40:46 37.8367 26.8762 1.0 -.- 3.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:34:58 37.8803 26.9577 5.8 -.- 3.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:25:59 37.8613 26.8955 4.4 -.- 3.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:25:16 37.9292 26.7695 15.3 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 16:06:57 37.8585 26.9967 6.2 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:00:42 37.8378 26.7853 5.3 -.- 4.9 4.9 EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 15:56:33 37.8305 26.8985 7.1 -.- 3.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:53:35 37.8330 26.8165 5.7 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 15:51:13 37.9150 26.4600 24.1 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 15:50:20 37.8297 26.8902 5.9 -.- 2.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:36:06 37.8170 26.9167 4.5 -.- 3.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:33:20 37.8227 26.8302 2.5 -.- 4.1 4.0 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:32:01 37.7813 26.8255 8.9 -.- 3.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:29:49 37.9160 27.0238 6.4 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:29:11 37.9205 26.9233 6.9 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:19:09 37.7700 26.5202 8.6 -.- 4.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:17:20 37.8332 26.6523 21.6 -.- 3.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:13:29 37.8107 27.0130 11.5 -.- 3.9 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:01:37 37.8417 26.9317 4.6 -.- 4.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:59:29 37.8468 27.0112 8.1 -.- 4.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:58:05 37.8775 26.8998 5.3 -.- 4.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:56:02 37.9718 26.5832 7.3 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 14:55:02 37.9663 27.0080 8.9 -.- 3.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:53:54 37.8972 26.8287 8.6 -.- 4.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 14:51:25 37.9020 26.7942 11.8 -.- 6.6 6.8 EGE DENIZI İlksel
KANDİLLİ'DEN UYARI!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 5,8 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar olabileceğini söyledi.
CNN Türk'te canlı yayında konuşan Kalafat, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğünde depremle ilgili 16.30'da basın toplantısı yapacaklarını bildirdi.
Kalafat, "Şiddetli, yıkıcı bir depremdir. Can ve mal kaybına neden olabilir. Bu depremden sonra yoğun artçılar olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz. 5,8'e kadar burada artçı depremler olabilir. 5,8'lik deprem hasar görmüş yapılarda hasarın artmasına ve yıkıma neden olabilir." ifadelerini kullandı.
ARTÇI DEPREM NE DEMEK?
Uzun bir süre devam edebilen bu depremlerle büyük deprem nedeniyle kırılan yer altı tabakaları iyice yerleşebiliyor. Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar olarak da adlandırılabilen bu depremler, bazen büyük depremin ardından birkaç yüz tane küçük deprem halinde de devam edebiliyor. Büyük depremin oluş anına göre de bunların şiddetlerinde ve sayılarında azalım görülebiliyor.
Yer kabuğu içerisindeki kırılmalar sebebiyle aniden ortaya çıkmış olan titreşimlerin dalgalar şeklinde yayılıp geçtiği ortam ve yer yüzeyini sarması olayına da deprem ismi veriliyor. Deprem; insanlar tarafından hareketsiz olduğu kabul edilen toprağın da bir şekilde oynayabileceğini ve üstündeki yapıların da hasar görebileceğini gösteren bir doğa olayı olarak geçiyor. Depremlerin nasıl oluştuğu ve deprem dalgalarının yer yuvarı içerisinde nasıl yayıldıkları, ölçü aletleri ve yöntemleri, kayıtların değerlendirilmesi ve deprem ile alakalı tüm konuları inceleyen bilim dalına ise SİSMOLOJİ deniyor.