İzmir artçı depremler listesi! Artçı deprem ne demek? İzmir’de kaç artçı deprem oldu?

ARTÇI DEPREM NE DEMEK?

Uzun bir süre devam edebilen bu depremlerle büyük deprem nedeniyle kırılan yer altı tabakaları iyice yerleşebiliyor. Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar olarak da adlandırılabilen bu depremler, bazen büyük depremin ardından birkaç yüz tane küçük deprem halinde de devam edebiliyor. Büyük depremin oluş anına göre de bunların şiddetlerinde ve sayılarında azalım görülebiliyor.

Yer kabuğu içerisindeki kırılmalar sebebiyle aniden ortaya çıkmış olan titreşimlerin dalgalar şeklinde yayılıp geçtiği ortam ve yer yüzeyini sarması olayına da deprem ismi veriliyor. Deprem; insanlar tarafından hareketsiz olduğu kabul edilen toprağın da bir şekilde oynayabileceğini ve üstündeki yapıların da hasar görebileceğini gösteren bir doğa olayı olarak geçiyor. Depremlerin nasıl oluştuğu ve deprem dalgalarının yer yuvarı içerisinde nasıl yayıldıkları, ölçü aletleri ve yöntemleri, kayıtların değerlendirilmesi ve deprem ile alakalı tüm konuları inceleyen bilim dalına ise SİSMOLOJİ deniyor.