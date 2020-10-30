Hatlar neden çekmiyor? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom telefonlar neden çekmiyor?

Hatlar neden çekmiyor? İzmir'de meydana gelen depremin ardından telefonlar neden çekmiyor çöktü mü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. AFAD tarafından yapılan uyarıyla vatandaşların hatlarda yoğunluk oluşmaması için yapılması gerekenler belirtildi.