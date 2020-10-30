Hatlar neden çekmiyor? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom telefonlar neden çekmiyor?

Hatlar neden çekmiyor? İzmir'de meydana gelen depremin ardından telefonlar neden çekmiyor çöktü mü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. AFAD tarafından yapılan uyarıyla vatandaşların hatlarda yoğunluk oluşmaması için yapılması gerekenler belirtildi.
HATLAR NEDEN ÇEKMİYOR?
Deprem bölgesindeki vatandaşları arayan kişiler nedeniyle hatlarda yoğunluk oluşabiliyor.
AFAD UYARDI!
"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşır" denilen açıklamada AFAD deprem dolayısıyla şu uyarıyı yayınladı:
- Acil yardıma ihtiyaç duymadıkça telefonları kesinlikle kullanmayın.
-Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.
-Yolları acil durumlar için boş bırakın
-Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatın.
-Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olun.
-Hasarlı binalara kesinlikle girmeyin