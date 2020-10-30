İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. İzmir'de deprem sonrası sosyal medyada Tsunami uyarısı yapıldığı iddia edildi. Tsunami tek bir dalgadan oluşmaz, bir dalgalar serisidir. Büyük bir tsunamide bu dalga serisi bir saatten uzun bir süre için devam edebilir ve bu dalgaların şiddeti ve büyüklüğünün gittikçe azalacağı garanti edilemez. Peki İzmir'de deprem sonrası son dakika Tsunami olacak mı? Tsunami nedir, nasıl oluşur? Tsunami okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altındaki nükleer patlamalar, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder.
SIĞACIK'TA DENİZ SUYU KARAYA GELDİ
İzmir'de Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Sığacık'ta denizin çekildiği ve sonra deniz suyunun karaya geldiği görüldü. Vatandaşlar, deniz sularından kaçarken o anları da kaydetti. AFAD tarafından Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de hissedilen deprem sonrası bölgeden korkutucu görüntüler geliyor. İzmir'in Sığacık ilçesinde kaydedilen görüntülerde denizin önce çekildiği ve teknelerin karaya oturduğu ardından da deniz suyunun karaya doğru geldiği görüntüler kaydedildi.
TSUNAMİ NASIL OLUŞUR?
Tsunami tek bir dalgadan oluşmaz, bir dalgalar serisidir. Büyük bir tsunamide bu dalga serisi bir saatten uzun bir süre için devam edebilir ve bu dalgaların şiddeti ve büyüklüğünün gittikçe azalacağı garanti edilemez.
TSUNAMİ TAHMİN EDİLİR Mİ?
Tsunamiyi önceden tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Eğer kıyılardaki sular aniden çekilirse, birkaç dakika önceden uyarı yapmak mümkün olabilir. Bu da dalgalar arasındaki boşluğun kıyıya, dalganın tepe noktasından önce varacağı durumlarda mümkündür.
Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik;
Ağır hasarlı binalar olabilir 5'in üzerindeki artçı bunları yıkabilir. Binalara girmemelerinde fayda var. Deniz kenarında kalmamalarında fayda var. Küçük çaplı bir tsunami gibi görüntüler görüyorum. Denizden uzaklaşsınlar.
BÖLGEDE BU TİP DEPREMLERİ SÜREKLİ BEKLİYORUZ
Prof Dr. Orhan Tatar;
Ben depreme İzmir'de yakalandım. Çok şiddetli hissedildi. 25-30 saniye içerisinde panik havası oluştu. 6-7 adet daha artçı meydana geldi. Kıyı hattında şu an için yıkılmış bir bina gözükmüyor. Bu bölgede bu tip depremleri sürekli bekliyoruz. 6.6'dan sonra 5'in üzerine çıkabilecek artçı sarsıntılar meydana gelebilir. Hasarlı binalardan sakınmakta fayda var.
Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Şerif Barış;
Üzücü bir durum. Deprem Türkiye'nin gerçeği, önlem alınması lazım. Deprem olunca bizleri hatırlıyor ve soruyorsunuz. Türkiye afet ülkesi ve deprem ülkesiyiz. Deprem olduktan sonra değil, deprem olmadan önce hazırlıklar yapmamız lazım. Maalesef Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini farklı depremler bizlere hatırlatıyor. 6'dan büyük depremin 1.5 yılda bir olduğunu biliyoruz. Hazırlıklı olmalıyız. İnsanlar panikliyor. İnsanlara neler yapmaları gerektiğini 21 yıldır anlatmaya çalışıyoruz.
Dost acı söyler. Tsunami olmuş olabilir. Ege'de olan depremlerde tsunami olabilir. Faylar aşağı yukarı hareket ediyor. Bu durum gayet normaldir. Önlem almak gerekiyor. Tatbikatlar eğlencelik yapılıyor. Hazırlık için yapılması gerekir.
HAZIRLIKLI OLMAK LAZIM
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Zafer Akçığ;
İlk değerlendirmelerde değişir depremin şiddeti 4 farklı hesaplama yöntemi var. Büyüklükte ilk belirleme sonrasında değişmeler söz konusu olabilir. Merkez üstü de değişebilir. Yerleri daha doğru saptanabilir sonrasında. İzmir için bu deprem bir sürpriz değil. 2005'te Pazartesi'nden Cuma'ya kadar deprem olmuştu. Bu da İzmir'i korkutmuştu. 6.6 İzmir için ortalama büyüklükte bir depremdir.
İzmir'i yıkan depremler İzmir fayında oluşmuştur. Normal seyrini artçılar da takip ediyor. En büyüğü 5.6 ya da 5.5 beklenir. Bu faya Batı Anadolu Sistemi diyelim. İzmir ve Manisa 3 defa yıkıldı. En son 1680'de yıkılmış. Tarihsel kayıtlar 20 bin ölüden bahsediliyor. O günkü teknoloji ile bugünkü aynı değil. Depremler olacak tabii. Hazırlıklı olmak lazım. İzmir en hazırlıklı yerlerden. Altyapısı hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'da bütün bilgiler var. Binaları yıkan bina ile zemin arasındaki ilişkinin iyi kurulmamasından dolayı. İstediğiniz kadar iyi bina yakın çok zor durumlarda kalırsınız. Tüm sahil kesimi gevşek hareketli. Buna göre planlamak lazım. İzmir Türkiye'deki en şanslı şehirlerden biri. Ellerinde bu bilgiler var çünkü.
Prof. Dr. Süleyman Pampal;
Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var. 6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir.
YAKIN BÖLGELERDE DEPREM OLABİLİR Mİ?
Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Levent Gülen;
Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması gerekiyor. Artçılar depremden sonra da olacaktır. Başlangıçta bir hayli sık aralıklarla olacaktır. Zaman içerisinde de sayıları azalacaktır. Haftalarca, aylarca sürebilir. Oldukça düşük. Fay kırılıyor ve zona ilişkin küçük depremler oluyor. Bunlara artçı sarsıntılar diyoruz. Peşpeşe büyük depremlerin olduğu bu bölgede tarihsel olarak görülmemiştir. Çok çok küçük bir olasılıktır.
Burada meydana gelen depremleri oluşturan fayların Kuzey Anadolu Fayı'yla ilişkisi yok. Ege-Batı Anadolu Sistemi'ni oluşturan fay zonu bunlar. Açılmalı tektonik rejime ait faylar. Doğrultu akımlı faylar da var ancak Kuzey Doğu Anadolu Fay Hattı'yla ilgisi yok. Hemen bu büyüklükte bir deprem beklemek pek mantıklı değil. Ege Bölgesi depremleri Kuzey Anadolu Fay zonunun ürettiği depremlerden küçük depremler üretir. Kuzey Anadolu Fay Zonu 7-8 büyüklüğünde oluyor ama Ege'deki depremler 6.5 civarında oluyor.
Prof. Dr. Okan Tüysüz;
Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır.
Ege bölgesi sık faylardan oluşur. Deniz içinde varlığı bilinen faylar var. Birkaç saat sonra ne tür bir fay tarafından oluştuğu belli olur.
9 Eylül Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Hasan Özbilir;
Biraz daha Seferihisar taraflarında sıkıntılar olabilir Urla'ya kadar. Deprem tsunami tehlikesi de yaşatmaz diye düşünüyorum. Sisam Adası daha çok zarar görmüş olabilir.
SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Ege Denizi-İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.5 olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
Büyüklük : 6.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 30.10.2020, 14:51:24 TSİ
Enlem : 37.8881 N
Boylam : 26.7770 E
Derinlik : 16.54 km
Detay : https://t.co/cjTZU5M6PT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA:
AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN ŞEHİRLER VE BÖLGELER HANGİLERİ?
TUNCELİ: 1. derece deprem bölgesi
TEKİRDAĞ: 2. ve 3. derece deprem bölgesi
DÜZCE: 1. derece deprem bölgesi
KİLİS: 3. derece deprem bölgesi
OSMANİYE: 1. derece deprem bölgesi
KARABÜK: 1. derece deprem bölgesi
YALOVA: 1. derece deprem bölgesi
IĞDIR: 2. derece deprem bölgesi
ARDAHAN: 2. derece deprem bölgesi
BARTIN: 1. derece deprem bölgesi
BATMAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi
BATMAN: 2. derece deprem bölgesi
KIRIKKALE: 1. derece deprem bölgesi
KARAMAN: 5. derece deprem bölgesi
BAYBURT: 3. derece deprem bölgesi
AKSARAY: 4. ve 5. derece deprem bölgesi
ZONGULDAK: 2. derece deprem bölgesi
YOZGAT: 3. derece deprem bölgesi
VAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi
UŞAK: 1. ve 2. derece deprem bölgesi
ŞANLIURFA: 3. derece deprem bölgesi
TRABZON: 4. derece deprem bölgesi
TOKAT: 1. derece deprem bölgesi
SİVAS: 3. derece deprem bölgesi
SİNOP: 3. ve 4. derece deprem bölgesi
SİİRT: 1. derece deprem bölgesi
SAMSUN: 2. ve 3. derece deprem bölgesi
SAKARYA: 1. derece deprem bölgesi
RİZE: 4. derece deprem bölgesi
ORDU: 3. derece deprem bölgesi
NİĞDE: 4. ve 5. derece deprem bölgesi
NEVŞEHİR: 3. ve 4. derece deprem bölgesi
MUŞ: 1. derece deprem bölgesi
MUĞLA: 1. derece deprem bölgesi
MARDİN: 3. derece deprem bölgesi
KAHRAMANMARAŞ: 1. - 2. ve 3. derece deprem bölgesi
MANİSA: 1. derece deprem bölgesi
MALATYA: 2. derece deprem bölgesi
KÜTAHYA: 2. derece deprem bölgesi
KONYA: 3. 4. ve 5. derece deprem bölgesi
KOCAELİ: 1. derece deprem bölgesi
KIRŞEHİR: 1. derece deprem bölgesi
KIRKLARELİ: 4. derece deprem bölgesi
KAYSERİ: 3. derece deprem bölgesi
KASTAMONU: 3. derece deprem bölgesi
KARS: 2. derece deprem bölgesi
İZMİR: 1. derece deprem bölgesi
İSTANBUL: 1. - 2. - 3. derece deprem bölgesi
MERSİN: 3. derece deprem bölgesi
ISPARTA: 1. derece deprem bölgesi
HATAY: 1. derece deprem bölgesi
HAKKARİ: 1. derece deprem bölgesi
GÜMÜŞHANE: 3. derece deprem bölgesi
GİRESUN: 3. ve 4. derece deprem bölgesi
GAZİANTEP: 3. derece deprem bölgesi
ESKİŞEHİR: 2. ve 3. derece deprem bölgesi
ERZURUM: 2. derece deprem bölgesi
ERZİNCAN: 1. derece deprem bölgesi
ELAZIĞ: 2. derece deprem bölgesi
EDİRNE: 3. ve 4. derece deprem bölgesi
DİYARBAKIR: 2. derece deprem bölgesi
DENİZLİ: 1. derece deprem bölgesi
ÇORUM: 2. ve 3. derece deprem bölgesi
ÇANKIRI: 1. ve 2. derece deprem bölgesi
ÇANAKKALE: 1. derece deprem bölgesi
BURSA: 1. derece deprem bölgesi
BURDUR: 1. derece deprem bölgesi
BOLU: 1. derece deprem bölgesi
BİTLİS: 1. ve 2. derece deprem bölgesi
BİNGÖL: 1. derece deprem bölgesi
BİLECİK: 1. derece deprem bölgesi
BALIKESİR: 1. derece deprem bölgesi
AYDIN: 1. derece deprem bölgesi
AYDIN: 1. derece deprem bölgesi
ANTALYA: 2. ve 3. derece deprem bölgesi
ANKARA: 3. ve 4. derece deprem bölgesi
AMASYA: 1. derece deprem bölgesi
AĞRI: 2. derece deprem bölgesi
AFYON: 2. derece deprem bölgesi
ADIYAMAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi
ADANA: 2.- 3. ve 4. derece deprem bölgesi