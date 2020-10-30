"SALGIN EĞRİSİ YUKARI YÖNLENDİ"

Azap, kış mevsiminin gelmesiyle Avrupa'da Kovid-19'un yeniden tırmanışa geçtiğini ve salgın eğrisinin yukarıya doğru ilerlediğini ifade etti.

Mart ve nisan aylarına göre vakaların daha da arttığına dikkat çeken Azap, İtalya ve Japonya gibi ülkelerde yeni rekorlar kırıldığını dile getirdi.

RNA virüslerinde mutasyonun sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu anlatan Azap, "Özellikle hastalığın farklı seyretmesine sebep olacak düzeyde bir mutasyon geçirdiğini söyleyemeyiz. Hastalığın seyri ve öldürücülüğünde bir gerçekleşme görülmemiş durumda." dedi.

"KALICI BAĞIŞIKLIK YOK"

Azap, Kovid-19 geçiren kişilerin kalıcı bağışıklığı olmadığını ve yeniden hastalanabildiğini belirtti.

Koronavirüsün griple benzerlik gösterdiğine vurgu yapan Azap, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde bir re-enfeksiyon vakası açıklandı. Artık biz bu virüsle hastalanan kişilerin iyileştikten sonra tekrar virüsle hastalanabildiğini gördük. Aslında bu bizim beklediğimiz bir şeydi. Solunum virüsleri böyledir. Mutasyona uğradıkları için bu hastalığı geçirmiş olmak size belli bir süre bağışıklık sağlar.

Virüsteki mutasyonlar birikip, bağışıklık sisteminizin tanıyamayacağı kadar farklılaştığı zaman tekrar o virüsle hastalanabilirsiniz. Grip gibi. Bu hastalık gribe bu yönüyle çok benziyor. Nasıl her toplumda 1-3 yılda epidemi yapıyorsa, olgu sayılar çok artıyorsa ve hastalanan kişiler 1-3 yılda tekrar hastalanıyorsa koronavirüste de bu böyle olacak gibi duruyor."

Azap, Kovid-19'un ilerleyen dönemde mevsimsel bir özellik taşıyacağına dikkat çekti.