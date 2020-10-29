Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2020 06:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2020 06:22
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da terör örgütü 'ya şafak baskını

    Son dakika haberine göre, bölücü terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. 'da gece yarısı harekete geçen emniyet ekipleri eş zamanlı birçok adrese operasyon düzenliyor.

    AHaber
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü PKK'ya şafak baskını