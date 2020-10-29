Son dakika haberine göre, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Adana'da gece yarısı harekete geçen emniyet ekipleri eş zamanlı birçok adrese operasyon düzenliyor. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Adana'da gece yarısı harekete geçen emniyet ekipleri eş zamanlı birçok adrese operasyon düzenliyor. Ayrıntılar geliyor.... Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Keskin nişancı tüfeği ele geçirildi HDP'li vekil teröre tepki eylemini engellemek istedi! Sloganlara karşı çıktı