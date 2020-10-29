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    • 29.10.2020 22:20
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    CHP'li belediyeden defin skandalı! Kınalıada’da Kovid-19’dan ölen adam moloz kamyonuyla taşındı

    İstanbul Kınalıada'da üç gün önce teşhisi konulan ve bu akşam evinde hayatını kaybeden 70 yaşındaki ada sakini, aracı göndermeyince moloz kamyonuyla taşındı.

    Cevdet Özdemir
    CHP’li belediyede defin skandalı!

    Adalar belediyesi defin skandalına imza attı. Edinilen bilgiye göre Kınalıada sakinlerinden 70 yaşındaki kişiye eşi ve kızıyla birlikte üç gün önce Kovid-19 teşhisi konuldu. Evinde karantinaya alınan yaşlı adam dün akşam hayatını kaybetti.

    Yaşlı adamın ailesi Adalar Belediyesi'ne başvurarak cenaze defin aracı ve ekip istedi Ancak Adalar Belediyesi'nden bir türlü yanıt alamayan aile son çare olarak cenazeyi bir moloz kamyonuna koyarak gasilhaneye gönderdi.

    KAMYON YOLDA BOZULDU

    Ancak aksilikler bununla da bitmedi. Moloz arabası yolda arıza yaptı.

    Tabut yarı açık bir şekilde saatlerce caddede tamir edilmeyi bekleyen moloz arabası tamiratın ardından cenazeyi gasilhaneye teslim etti.

    Adalar Belediyesi yaşanan skandalla ilgili suskun kalmayı tercih etti.

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