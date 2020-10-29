Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul merkezli yapılan operasyona Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Samandağ ve Antakya ilçesinde DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın danışmanı Şahin Kışlakçı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.