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    Son dakika: Terör sevici TİP'li 'ın danışmanı 'den gözaltına alındı!

    Son dakika haberleri... Terör örgütü ’ye yönelik merkezli düzenlenen operasyonda terörist güzellemesi yapan TİP’li ’ın danışmanı 'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

    İHA
    Danışmanı DHKP-C'den gözaltına alındı!

    'ın Samandağ ilçesinde terör örgütü 'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, merkezli yapılan operasyona Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Samandağ ve Antakya ilçesinde DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

    Gözaltına alınanlar arasında TİP Hatay Milletvekili 'ın danışmanı 'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

    Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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