VGM ortaöğretim burs sonuçları, başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 1-15 Ekim 2020 tarihleri arasında alındı. Başvuru yapanlar 15 Ekim tarihinden itibaren sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2020 ilkokul, ortaokul, lise bursu ne kadar? İşte merak edilenler...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, 2020-2021 VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.