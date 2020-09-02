



ÜNLÜ MANKEN İLE GECE EĞLENCESİNDEYDİ

Evli mankenle kaçamak yaptığı ortaya çıkan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medyada tepkilerin hedefi olmuştu. Manken Pınar Güsar ile yakalanması konusuna hiç değinmeyen Barış Atay, hedef saptırmak için iktidarı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almıştı. Evli ve 1 çocuk babası olan Barış Atay'ın evli bir mankenle eğlendiğinin ortaya çıkması Twitter'da TT olmuştu.