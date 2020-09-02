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    'a saldırıda flaş gelişme! Tutuklandılar

    Son dakika haberine göre Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi milletvekili 'a saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

    Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili 'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 şüpheli de, "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

    Kadıköy'de TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah, haklarında, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler. Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., savcılık sorgularının ardından, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Şüphelilerin sorgusunu yapan İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, her üç şüphelinin de atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi. Atay'a saldıranlar arasında bulunan dördüncü kişi K.T.'nin aranmasına ise devam ediliyor.

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