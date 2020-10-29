Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.10.2020 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2020 12:07
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'de 2 bin kişinin katıldığı konserinde korona unutuldu

    Son dakika haberine göre, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı. Silifke ilçesinde ünlü sanatçı 'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

    İHA


    Mersin'in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.





    SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALI UNUTULDU
    Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı.




    Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.



    HAREKET ALANI KALMADI
    Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Mersin'de 2 bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu