Mersin'in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı.Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.