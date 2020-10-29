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    • 29.10.2020 12:01
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    Son dakika: 'li 'in anket yalanına Gençlik ve 'ndan flaş yanıt!

    Gençlik ve , Kredi ve burs ve kredi başvurularında yapılan anket çalışmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Ordu Milletvekili , Kredi ve Yurtlar Kurumu başvurusunda öğrencilere "'nin gençlik yapılanmalarına üye olup olmadığının" sorulduğunu iddia etmişti.

    İHA
    CHP'li vekilin anket yalanına bakanlıktan flaş yanıt!

    Açıklamada Kredi ve burs ve kredi başvurularında yapılan anket çalışmasına yönelik bazı medya organlarında ve sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine Gençlik ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden açıklama yapılması gereğinin doğduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurusuna katılan tüm gençlerimize teşekkür eder; başvuru esnasında gençlerimize yönelik yapılan anket çalışmasında yer alan bakanlığımıza ait gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorulara verilen yanıtların başvuru sonucunu etkileyemeyeceğinin altını çizmek isteriz. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi formlarımızda yer alan gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorular bilgilendirme amaçlı olup, gençlerimizin bakanlığımızın bu tür faaliyetlerine katılmaları doğrultusunda davet niteliğindedir."

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    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Mustafa Adıgüzel'in anket yalanına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan flaş yanıt!