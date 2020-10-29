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Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti

Son dakika haberi... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, daha sonra Külliye'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan'ın tebrikleri kabul sırasında ziyaretçilerle gönül selamı ile selamlaşması dikkat çekti.

29.10.2020 14:53 - Son Güncelleme: 29.10.2020 14:53
Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti

Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı temsilcileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, Ankara protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti

TEBRİKLERE PANDEMİ AYARI
Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tebrigat töreninde tokalaşma olmazken, mesafe ve maske kuralları çerçevesinde devlet erkanı Başkan Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti

O TABLONUN ÖZEL BİR ANLAMI VAR
Başkan Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği esnada arkasında bulunan tablonun özel bir anlamı ve önemi var.

Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti

Tabloda Erdoğan'ın göreve başladığı 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen törene katılan devlet başkanlarının imzası bulunuyor. O tablo her tebrik töreninde olduğu gibi bu yıl da Külliye'de yine Başkan Erdoğan'ın arkasındaki yerini aldı.

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