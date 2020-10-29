Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti

Tabloda Erdoğan'ın göreve başladığı 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen törene katılan devlet başkanlarının imzası bulunuyor. O tablo her tebrik töreninde olduğu gibi bu yıl da Külliye'de yine Başkan Erdoğan'ın arkasındaki yerini aldı.