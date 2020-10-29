Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti
Son dakika haberi... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, daha sonra Külliye'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan'ın tebrikleri kabul sırasında ziyaretçilerle gönül selamı ile selamlaşması dikkat çekti.
29.10.2020 14:53
- Son Güncelleme: 29.10.2020 14:53
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı temsilcileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, Ankara protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.
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