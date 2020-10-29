Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.10.2020 13:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2020 13:38
    ABONE OL

    İletişim Başkanlığından 19.23’te tüm vatandaşlara hep birlikte İstiklâl Marşı okuma çağrısı

    İletişim Başkanlığı: Bugün 19.23’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “ ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23’te hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz.

    19.23’te İstiklâl Marşı okuma çağrısı

    İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunuldu.



    Açıklamada, "Bugün 19.23'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın "Büyük Cumhuriyet Konseri" İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23'te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz." denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İletişim Başkanlığından 19.23’te tüm vatandaşlara hep birlikte İstiklâl Marşı okuma çağrısı