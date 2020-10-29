Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren skandal karikatürler yayınlayarak Müslümanların tepkisini çekmişti.



Aynı dergi, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ı da benzer bir karikatür ile hedef aldı. Erdoğan, hakkındaki skandal karikatüre ilişkin "Ben neyim ki, benim sevgili Peygamberime, Sevgililer Sevgilisine bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten." yorumunu yaparak adeta Fransa'ya ders verdi.