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    • 29.10.2020 16:26
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    'ta Rumlar hükümeti etmek için sokağa döküldü

    'ın kentinde halk, koronavirüs önlemlerindeki yetersizlik ve yolsuzlukları etmek için sokağa çıktı. Hükümeti protesto eden Rumlar, sokakları adeta savaş alanına çevirdi.

    DHA
    Güney Kıbrıs'ta sokaklar savaş alanına döndü

    Güney Kıbrıs'ın Limasol kenti savaş alanına döndü. Kıbrıs'ın güneyinde koronavirüs önlemlerindeki yetersizlik ve yolsuzlukları protesto eden halk, sokakları savaş alanına çevirdi.

    POLİSE MOLOTOF ATTILAR
    Parkta toplanan yüzlerce kişi ilk önce belediye binasına doğru yürüyüşe geçti. Polis protestoculara engel olmak istedi ancak, protestocular polise molotof kokteyli ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda göstericiler bir polis aracını ateşe verdi.

    Polis zaman zaman havaya ateş açtı. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta şu ana kadar 3 bin 930 vaka tespit edildi.

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