POLİSE MOLOTOF ATTILAR

Parkta toplanan yüzlerce kişi ilk önce belediye binasına doğru yürüyüşe geçti. Polis protestoculara engel olmak istedi ancak, protestocular polise molotof kokteyli ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda göstericiler bir polis aracını ateşe verdi.