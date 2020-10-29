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    • 29.10.2020 16:03
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 'daki saldırıyı kınadı: Terörün her türüne karşı mücadele edeceğiz

    , 'nın Nice kentinde 'nde düzenlenen terör saldırısını kınadı. Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    AA
    Sözcü Kalın'dan Fransa paylaşımı

    , 'nın Nice kentinde 'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    "FRANSA HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"
    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Kalın, şunları kaydetti: "Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz."

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fransa'daki saldırıyı kınadı: Terörün her türüne karşı mücadele edeceğiz