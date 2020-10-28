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    • 28.10.2020 20:28
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    Son dakika: vaka ve vefat sayılarını açıkladı |

    Son dakika haberi... , vaka ve vefat sayılarını açıkladı. İşte Türkiye'de 28 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları bilançosu...

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını paylaştı. İşte vatandaşların merakla beklediği 28 Ekim koronavirüs tablosu...

    Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.

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    27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ekim vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Koronavirüste son durum