Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını paylaştı. İşte vatandaşların merakla beklediği 28 Ekim koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.