Mevlit Kandili namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı mübarek kandil gününde ibadetini yerine getirecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir. Peki, tespih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte kandil namazı kılınışı
MEVLİT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Hz. Muhammed'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil günü kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.
Kandil namazına ise şöyle niyet edilir;
Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber"
TESBİH NAMAZ KAÇ REKÂTTIR?
Mevlid Kandili'nde yapılabilecek nafile ibadetlerden biri de tesbih namazı kılmaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu namazın "ömürde bir kez olsun kılınmasını" tavsiye etmiştir.
Resûl-i Ekrem (sav) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:
"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.
İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha ve sure okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekâtlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam 300 tesbih edilmiş olur.
MEVLİT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.
Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.
Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";
"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";
"Estağfirullah";
"Sübhànallah";
"Elhamdülillâh";
"Allahu ekber";
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";
"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
MEVLİT KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi, bu mübarek günün feyzinden istifade edebilmek Müslümanlar için önemlidir. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?
Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.
Peygamber Efendimiz, İbn Mesud'un aktardığı bir hadis-i şerifinde Kur'an okumak ile ilgili şöyle buyurmuştur:
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir."
MEVLİD KANDİLİ'NDE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ
Allahü Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlilerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.