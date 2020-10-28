Mevlit Kandili namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı mübarek kandil gününde ibadetini yerine getirecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir. Peki, tespih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte kandil namazı kılınışı

MEVLİT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Hz. Muhammed'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil günü kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Kandil namazına ise şöyle niyet edilir;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber"