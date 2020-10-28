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    • 28.10.2020 19:41
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    'de koronavirüs skandalı: Test sonucumu bekliyorum

    yandaşı ’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı , Kovid-19 tespiti için yapılan testinin sonucunu beklemeden yayına çıktı. Programda ‘Yarın sonucum çıkacak’ diyen Gürses ve kanala tepki yağdı.

    sabah.com.tr
    Halk TV'de koronavirüs skandalı!

    Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı 'de dün akşam ekranlara gelen 'Şimdiki Zaman Siyaset' programına , 'li eski vekil , Aytunç Erkin ve Elfin Tataroğlu konuk oldu.

    "TEST SONUCUNU GÖRMEDEN Mİ BURAYA GELDİN?"

    Programın başında konuşan program moderatörü skandal bir açıklama yaptı. Gürses'in "Ben dört gündür yatıyorum. Son derece sıkıntılı bir dört gün geçirdim. Yarın test sonucum çıkacak, zannediyorum bir şey olmayacak inşallah" ifadelerini kullanması şoke etti.

    5 saat süren programa testi sonucunu beklemeden gelen Gürses'in hareketi sosyal medyada büyük eleştiri yağmuruna tutulurken programda da konuklardan tepki aldı.

    İsmail Saymaz konuşma sonrası "Nasıl yani, test sonucu görmeden mi buraya geldin" demesi üzerine Gürses "Biraz öyle oldu galiba" karşılığını verirken Yarkadaş da, "Benim bir işim vardı galiba" diyerek espri yapmakla yetinmesi dikkat çekti.

    Gürses ise "Yok hayır, daha iyiyim. En azından 'corona'ya dair bir semptom yok. Yarın daha iyi anlayacağız bu meseleyi" diyerek konuyu kapatmak için uğraştı.

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