TESBİH NAMAZ KAÇ REKÂTTIR?

Mevlid Kandili'nde yapılabilecek nafile ibadetlerden biri de tesbih namazı kılmaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu namazın "ömürde bir kez olsun kılınmasını" tavsiye etmiştir.

Resûl-i Ekrem (sav) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir.