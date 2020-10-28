Evvabin namazı akşam namazının hemen ardından kılınır. Evvabin namazı günahları terk etmek suretiyle hayırlı işler yaparak Allah'a dönmek anlamına gelmektedir. Evvabin namazı çoğul olarak, Allah'a çok itaat edenlerin namazı anlamını barındırır. Peygamber efendimiz, akşam namazının hemen ardından altı rekât namaz kılan kişinin evvabin den yani günah işleyip sonrasında hemen tövbe edenlerden sayılacağını bildirmiştir.

EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR?

Evvabin namazının en uygun olan kılınma şekli altı rekât olarak kılmaktır. Ancak bu namaz iki yahut dört rekât olarak ta kılınabilir. Evvabin namazının atlı rekât olarak kılacağı günlerde ise bu namazı üç tane iki rekât olacak şekilde, yani ikişer rekât halinde kılınması daha uygun olacaktır.

Evvabin namazı akşam namazının hemen sonrasında kılınan bir nafile namazdır. Bu namazın akşam namazının hemen ardından kılınıyor olması bu namazın vakti hakkında bilgi ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile Evvabin namazının kılınmasının uygun olduğu zaman dilimi akşam namazının hemen sonrası olmaktadır.

- Evvabin namazına ilk olarak " Niyet ettim Allah rızası için altı rekât evvabin namazını kılmaya" diyerek başlanır.

- Niyetin ardından " Allahu ekber" denilerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanarak namaza başlanır.

- İftitah tekbirinin hemen sonrasında Subhaneke okunur.

- Euzü-besmele çekilip ardından Fatiha suresi okunur.