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    • 27.10.2020 20:05
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    Son dakika: duyurdu: Sağlıkçılara izin ve istifa ertelemesi

    tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararla, sağlık çalışanlarına izin ve istifa ertelemesi getirildi.

    Sağlıkçılara izin ve istifa ertelemesi

    , sağlık personelinin istifa talebinin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca mazeret izinleri hariç yıllık izinler durduruldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.

    İSTİFA TALEBİ KABUL EDİLMEYECEK
    Genelgeye göre, her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.

    Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek.

    Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.


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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Sağlıkçılara izin ve istifa ertelemesi