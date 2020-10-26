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    • 26.10.2020 11:47
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    bölgesine taciz ateşi açan 3 /’li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... : Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine taciz ateşi açan 3 /’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

    Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi
    'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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    Haberler Güncel Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi