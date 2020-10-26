Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/f5bmXpiXRt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2020