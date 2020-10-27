Fransa Cumhurbaşkanı, Hz. Peygamber'e hakaret içeren karikatürleri kamu binalarına astırdı. 11 Müslüman ülke, Made in France yazan ürünleri raftan attı.
Başkan Erdoğan da boykot çağrısı yaptı: Fransa'da nasıl ki 'Türk markalı mal satın alınmasın' deniyorsa ben de milletime sesleniyorum. Fransız mallarını almayın...
SİZ FAŞİSTSİNİZ
Başkan Erdoğan, İslam'a yönelik hakaret ve operasyonlar nedeniyle Macron ve Merkel'e haddini bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu:
Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz. Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor.
Ben buradan milletime sesleniyorum; nasıl ki Fransa'da 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin bunlardan satın almayın.
Şansölye Merkel'e de sesleniyorum; Hani sizde din özgürlüğü vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'ü aşkın polis camiye saldırıyor?
Kimi Avrupa ülkelerinde saldırılar bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen bir politika haline gelmiştir. İşte siz gerçek manada faşistsiniz, siz gerçek manada Nazi'nin zincir halkalarından birisiniz.
MARAŞ'TA PİKNİK YAPMAKTA FAYDA VAR
Başkan Erdoğan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi. Erdoğan, 15 Kasım'da KKTC'ye gideceğini, bu kapsamda 46 yıldır kapalı olan Maraş'ı da ziyaret edeceğini açıkladı. Erdoğan, "O gün orada herhalde bir piknik yapmakta fayda var" dedi.
ÇARKÇI MACRON
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam'ı hedef alan çıkışları sonrası Fransız mallarına 11 ülkede boykot başlatılması sonrası panikledi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslüman dünyasını hedef alan açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapıldı. Ürdün, Katar, Libya, Mısır ve Kuveyt, Fransız ürünlerini raflardan kaldırıp, Fransa'yı turizm acenteleri listeden çıkardı. Bunun üzerine paniğe kapılan Macron, sosyal medya hesabından Arapça ve İngilizce olarak yaptığı "Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz" yalan paylaşımına sığındı.
AŞIRI SAĞLIKSIZ!
Avrupa'da yükselen aşırı sağcılar İslamofobiyi tavan yaptırdı. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, ülkede kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi.
POGBA'YA FAUL MÜ YAPILDI!
The Sun, Müslüman futbolcu Pogba'nın Macron'a tepki olarak Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını yazdı. Ancak yalanlama gelince herkes 'Baskı mı var' sorusuna cevap aradı.