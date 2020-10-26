



Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin ardından yaşanan İslamofobik saldırılara ilişkin, "Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Fransa'da nasıl ki 'Türk markalı mal satın alınmasın' deniyorsa ben de buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın. Buradan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de sesleniyorum. Hani sizde din özgürlüğü vardı, hani sizde din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'ü aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Niye, çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var" diye konuştu.



'MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

"Bu olaylar oldukça tehlikeli, Avrupalı Müslümanlar için çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir sürecin işaret fişeğidir" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur. Çapsızlığınızı perdelemek için girdiğiniz bu yolun sonu felakettir. İkinci dünya savaşında yaşanan katliamlardan herkes ders çıkarmalıdır. Irkçı saldırılar kan ve gözyaşından başka bir şey getirmemiştir, getirmeyecektir. Türkiye vatandaşlarının hak hukuk ve güvenliğini korumakta kararlıdır. Bu düşmanlığı milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz. Avrupalı siyasetçiler Macron'un başını çektiği nefret kampanyasına 'dur' demelidir."