CHP kanalı İslam'a, onun göz bebeği alemlerin sultanı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) hakaretler ve rezil karikatürler ile saldıran Avrupa'yı korudu.

MÜSLÜMANLARIN DEĞİL MACRON VE MERKEL'İN YANINDA YER ALDI!

Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu şimdiki Zaman Siyaset programına çıkan CHP'nin eski Parti Meclisi Üyesi Elfin Tataroğlu, Merkel ile Macron'u korurken Başkan Erdoğan hakkında, "Hiç bir şey iyi gitmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar, hem Macron'a yönelik hem de Merkel'e yönelik söylenmeyecek dozda. O da bunları çok yükseltti. Nazi demesi faşist demesi... Bunlar Almanya'da anayasal suç aslında. Nazizim anayasal suç. Bu onlar için çok ağır hakaret." sözlerini sarf etti.