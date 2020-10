İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ 'ın açıklamaları ve suçlamalarıyla tekrar gündeme gelen Enver Altaylı 'nın ifadelerinde dikkat çeken çelişkiler var.suçlamasıyla tutuklanan Enver Altaylı'nın ifadeleri birçok noktada hem diğer sanıkların ifadeleriyle hem de savcılığın somut tespitleriyle çelişiyor. Amerika'daki FETÖ yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde kendisinediye hitap edilen Altaylı'nın o çelişkilerinden bazıları:iddia eden Altaylıdiyor. Ancak ifadesini devamındadiyor. Gülen'ediye mesaj gönderdiğini iddia eden Altaylı, kendisi içindiyor.Altaylı ifadesinde "Aylık gelirim 10-15 bin lira, kızımın yardımları ile geçiniyorum" diyor. Ama iddianamedeki MASAK raporuna göre Altaylı'nın uluslararası düzeyde "yüksek miktarda" ve "çok sayıda" para hareketi var.

Altaylı: "2005 yılında kızım Dilara'yı istemek için şu anki damadın Metin Can YILMAZ ve ailesi geldiğinde yanlarında Mustafa ÖZCAN da vardı. Ancak ben ve eşim bu durumdan açıkçası çok rahatsız olduk. Her ne kadar rahatsız olsak da kızım bu evliliği istediği için rıza göstermek durumunda kaldık." Damadı Metin Can Yılmaz: "Enver Bey Mustafa Özcan'ın kız isteme merasimine katılacağını biliyordu. Ben aileye geleceğini konusunda bilgi vermiştim."Altaylı:Damadı:Altaylı:İddianamedeki teknik tespit:Altaylı:Mehmet Barıner: "Enver Altaylı WhatsApp üzerinden aradı. Bana 'Sıkıntı yapmayın, müsterih olun, yolculuğunuz iyi bir şekilde geçer' dedi. Bende kendisine teşekkür ederek telefonu kapattım."Altaylı: "Mehmet Barıner'in yurt dışına kaçırılması gibi bir olaya karışmam mümkün değildir. Damadım Metin Can Yılmaz'ın da bir rolü olduğunu düşünmüyorum" Mehmet Barıner: "(Altaylı'nın damadı) Metin bu görüşmelerimiz esnasında bana 'Sen yurt dışına çıkıp nihai olarak bir ülkeye yerleştikten sonra kayınpederim (Altaylı) seni arayarak bir teklifte bulunacak, bunu kabul edersin veya etmezsin onu bilemem ama etmediğin takdirde orada hayatını sürdürürsün, yollarımız ayrılır.' dedi."Altaylı: "1990'lı yılların ortasında Özbekistan Güvenlik yetkililerine Fetullah Gülen okullarının kapatılması konusunda bilgi verdim. Bu okulların Özbekistan'da kapatılmasını ben temin etmiştim." İddianame: "Özbekistan devlet başkanına mektup yazdı, bu okulların tekrar açılmasını istedi. Ayrıca Fetullah Gülen'e yazdığı mektubunda "Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa (Kâşif Kozinoğlu) aittir."Altaylı: "Fetullah'ın bertaraf edilmesi için Devlete yardımcı oldum ve olmaya da devam edeceğim. Amerikalı bakana bu konuşmayı ben yaptırdım. " İddianame: "Amerika'daki kıdemli istihbaratçılara, FETÖ ile iş birliği halinde propaganda amaçlı mektup ve raporlar gönderdi. 'Kontrollü darbe' tezini destekledi."Altaylı: "Fetullah Gülen ile hiçbir şekilde irtibatım olmadı. Bu konuda benim tarafımdan ne de karşı taraftan birilerinin aracı olması söz konusu değildir" İddianame: "FETÖ'nün Amerika'daki üst düzey yöneticilerinin Bylock kayıtlarında Altaylı'nın talebi üzerine Gülen ile görüşme ayarlanmasına ilişkin yazışmalar var. Altaylı da o tarihte ABD'deydi"Altaylı: "Fetullah Gülen davasına inanıyorsa gelir davasını cezaevinde de savunur, dedim. Örnek olarak da Mandela'yı gösterdim." İddianame: "Gülen'e 'muhterem efendim' hitabıyla başlayan birçok mektup yazdı. 'Ellerinizden öper, önünüzde eğilirim' dedi. Gizli siyasi ve askeri bilgileri Gülen'e aktardı"