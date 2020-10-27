SON DAKİKA: İstinaf, Cumhuriyet tarihine geçen rekor eroin davasında verilen cezaları yerinde buldu

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 24 Ocak 2019'da florit madeni yüklü TIR'ın dorse kısmında, 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edilen eroin yüklü TIR, yakalanmamış gibi yapılarak, teslimatın yapılacağı İstanbul'a gönderildi. Tarihi operasyonla uyuşturucu çetesi çökertildi. Uyuşturucu taciri Mehmet Zeki Fidan yurt dışına kaçmak üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. 3 gün süren operasyonla yakalanan şüpheliler, İçişleri Bakanlığı'na ait özel jet ile Erzurum'a getirildi. Soruşturmayı genişleten savcılık, örgütün İran ayağındaki şüphelilere de operasyon yaptı.











7 KİŞİ TUTUKLANDI

İran'dan uyuşturucuyu temin edip, florit madeninin içerisine gizlenmesi ve gümrüğe naklini yapan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım, 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir, uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, örgüt üyeleri ile baron arasındaki irtibatı kuran 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlı Saruhan Özçelik, 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlı uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Gümrükleme şirketinde işçi olan Mazlum Ö. ise serbest bırakıldı.









CEZA YAĞDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Haziran'da görülen karar duruşmasında, Mehmet Zeki Fidan, 'örgüt kurma ve yönetmeden' 5 yıl, uyuşturucu madde ithalinden 135 yıl ve 7 milyon 200 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Saruhan Özçelik'e, 'örgüt yöneticiliğinden' 5 yıl, 'uyuşturucu ithalatı'ndan 135 yıl ve 3 milyon 600 bin adli para ve '6136 sayılı kanuna muhalefet'ten 2 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası verildi. Ali Yıldırım ise 'örgüt üyeliğinden' 2 yıl 6 ay, 'uyuşturucu madde ithalatı'ndan 126 yıl ve 3 milyon 240 bin adli para cezası aldı. Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir ise 'örgüt üyeliğinden' 2 yıl 1'er ay, 'uyuşturucu madde ithalatından' da 105'şer yıl ve 2 milyon 700'er bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, Mahmut Mısır ve Hacı Karahan'ı 'örgüt üyeliğinden' etkin pişmanlıkla birlikte 6'şar ay 7 gün, 'uyuşturucu madde ithalatından' önce 126'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Etkin pişmanlık nedeniyle Hacı Karahan ve Mahmut Mısır'a verilen ceza 52 yıl 6'şar aya indirildi. Ayrıca 1 milyon 350'er bin lira da adli para cezası verildi. 7 sanığın tümüne 'uyuşturucu madde ithalatından' verilen ceza TCK 61/7 gereği 30 yıla düşürüldü. Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir, her 2 suçtan beraat etti. Ceza alan 7 sanığın hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



ÇUVALLARIN KARIŞMAMASI İÇİN MAVİ VE SİYAH İPLİK HİLESİ

Hazırlanan gerekçeli kararda, baron Mehmet Zeki Fidan tarafından, örgüt yöneticileri ve örgüt üyelerine baskı uygulandığı, örgüt liderinin talimatlarına uymayanların şiddet gördüğü, tehditlere maruz kaldıkları belirtilerek, disiplini sağlamak amacıyla örgüt mensuplarına baskı, şiddet ve tehditlerin örgütün çözülmemesi ve ayakta kalabilmesi için uygulanan genel bir yöntem olduğunun belirlendiği ifade edildi. Kararda, zehir tacirlerinin uyuşturucuları taşımak için kullandığı yöntem, kriptolu cep telefonu ve özel mesajlaşma programı 'Chat Encro'ya değinildi. Fidan'ın örgütün haberleşme ağını kriptolu cep telefonları kullanarak sağladığı, örgüt içinde önemli noktalarda faaliyette bulunan örgüt mensuplarına bizzat kendisi tarafından kod isimler verildiği ve kriptolu telefonlara kaydedildiği, yakalanmamak için kullandıkları BQ marka, 'Chat Encro' sohbet programı yüklü '7 gün içinde secure burn' (güvenli yanma) yazılımının bulunduğuna işaret edildi. Gerekçeli kararda, suç örgütünün 'katı bir şekilde gizliliğe' önem verdiği, sevkiyatta eroin yüklü çuvalların sahiplerinin karışmaması için torbaların mavi ve siyah renkli iplikle dikildiğine vurgu yapıldı.



İSTİNAF BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Sanık avukatlarının ve Cumhuriyet Savcısı'nın karara itiraz etmesi üzerine dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde 3'üncü Ceza Dairesi'nde incelendi. 3'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinden buldu ve avukatlar ile Cumhuriyet Savcısı'nın istinaf başvurularını esastan reddetti.