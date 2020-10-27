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    • 27.10.2020 11:01
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    Başakşehir'in yıldızı 'dan Fransız gazeteciye ayar: Bazen televizyonu kapatman ve...

    Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi konuk edecek Medipol Başakşehir'in Senegalli forveti , maçın Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye ayar verdi. Ba, Twitter hesabından yanıt verdiği gazeteciye "Bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir" yorumu yaptı.

    Demba Ba'dan Fransız gazeteciye ayar

    Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG'nin İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.

    Medipol Başakşehir'de oynayan Demba Ba da gazeteciye cevap olarak "Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… Bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir" yorumu yaptı.

    PSG'Yİ ELEYEN GOLÜ ATMIŞTI
    Demba Ba, Chelsea forması giydiği 2014'ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.


    *Demba Ba'nın PSG'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
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