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    • 27.10.2020 16:01
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    Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki kritik konular

    Son dakika haberi... Merkez Karar ve (), Başkan başkanlığında toplandı. AK 'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.35'te başladı.

    AK Parti MKYK toplandı

    Merkez Karar ve (), Başkan başkanlığında toplandı.

    AK 'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.35'te başladı.

    A Haber muhabiri Lamia Ayhan, canlı yayında detayları aktardı. Ayhan, kritik toplantıya ilişkin şu bilgileri verdi:

    Özellikle terörle mücadele önemli bir gündem başlığı olacak. Bu toplantıda İskenderun'daki terör saldırısına ilişkin detaylar konuşulacak.

    Bunun yanı sıra özellikle iç ve dış gelişmeler ile Avrupa'da giderek yükselen İslam düşmanlığı başlığı da ele alınacak.

    Bir başka başlık ise kongre süreci olacak. Ama bunun yanı sıra yine Meclis çalışmaları da AK Parti'nin toplantısında değerlendirilecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki kritik konular