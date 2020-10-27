Buğra Kavuncu hakkında soruşturma açıldı! Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Özdağ, Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı. İddialarla ilgili Tarafsız Bölge programına telefonla bağlanan Kavuncu, Ahmet Hakan'a iddialarla ilgili olarak Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Kavuncu, "Büyük bir üzüntüyle ve öfkeyle dinledim. Hukuk katliamı yapıldı orada. Kongre sürecinden sonra tartışılan konularla ilgili olarak ben özellikle sosyal medya ya da başka bir yerde herhangi bir beyanatım olmadı. Davaya partiye zarar verecek bir tartışmayı hiç bir zaman sağlıklı bulmadım. Ben yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. İstanbul kongresinde kendisinde taraf oldu, madem 3 yıldır böyle bir endişesi vardı, biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük. Bu ülkede adalete hukuka güvenmekten başka çaremiz yok" dedi.