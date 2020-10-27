Açık alanlarda insanların bir araya gelmesine yönelik önlemler söz konusu olabilir veya maske takma ile ilgili daha sert önlemler ve yaptırımlar söz konusu olabilir ama ülke genelinde topyekün bir kısıtlamanın şu an için çok uygun olmayacağını düşünüyorum. Kış ayı olduğu için hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Maske taktığımız için ve fiziksel mesafeye uyuduğumuz için diğer solunum yoluyla görülen hastalıklar da az görülüyor. Buna dikkat ederek önlemlerimizi eğer alabilirsek diğer enfeksiyon da az görüldüğü için kişi corona virüs olsa dahi ikincil enfeksiyonlar gelişmeyebilir.

Kişiler diğer enfeksiyondan korundukları için koronavirüs sürecini de daha rahat atlatabilir. Tüm kış mevsimi dikkatli olmanız gerekiyor. Yılbaşından sonra aşı büyük olasılıkla uygulamaya girecek. Aşı ile beraber açıkçası toplumsal bağışıklık düzeyinin belli bir seviyeye gelmesi ile önümüzdeki yıl için daha iyi bir tablodan bahsetmek olası olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.