ABD seçimleri ne zaman? ABD seçim anketlerinde kim önde?

2020 ABD seçimleri ne zaman? ABD başkanlık seçimleri adayları ve seçim tarihi merak ediliyor. ABD seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana dek 56 milyondan fazla kişinin oyunu kullandığı bildirildi. Peki, ABD seçimleri ne zaman?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?



ABD'de başkanlık seçimleri için erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şu ana kadar 56 milyon 567 binden fazla kişi oy kullandı.