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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum

    , koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. 'de bugün 2198 yeni vaka tespiti yapılırken, 75 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

    Koronavirüste son durum
    covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'de bugün 2198 yeni vaka tespiti yapılırken, 75 kişi hayatını kaybetti.



    26 EKİM TABLOSU



    TEDBİRDEN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ YOK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım." ifadelerini kullandı.





    25 EKİM TABLOSU




    24 EKİM TABLOSU



    23 EKİM TABLOSU



    22 EKİM TABLOSU



    21 EKİM TABLOSU
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ekim vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum